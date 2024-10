Hambúrguer de feijão é sucesso de influencer da favela: 'Sem desperdício'

Patrícia é nutricionista e mãe de um filho autista de 18 anos. Ela começou a mostrar nas redes sociais o que é possível fazer com o que há na geladeira.

Sempre falo. Tudo se utiliza, nada se desperdiça. (...) Por morar na favela, na comunidade, eu ficava muito incomodada sobre alimentação, porque acho que todo mundo tem direito de se alimentar e comer bem. Patricia Salve, nutricionista idealizadora do Nutri Favela

Patrícia conta que olhava receitas que pareciam caras, até que decidiu criar as próprias receitas com o que tinha: "Sempre penso naquela mulher que trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem seus três filhos, muitas vezes também é mãe solo e a dificuldade que tem para alimentar os filhos e sustentar a casa. Porque também é a minha realidade. Eu me colocava no lugar e me colocava no lugar dessas mulheres. Falei: 'preciso fazer alguma coisa, dar um jeito'. Foi quando começaram a surgir minhas receitas".

Patrícia com o apresentador Thiago Simpatia Imagem: UOL

O hambúrguer de feijão. Tudo começou com dificuldade na própria casa e o uso da criatividade chegou quando ela tinha apenas alimentos como arroz e feijão. A sacada de Patrícia também era ir na feira, aproveitar a xepa e alimentos que os feirantes já não queriam mais.