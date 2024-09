Bolo de chocolate fofinho e delicioso: veja receita e truques de preparo

3 ovos

195 grama(s) de açúcar

50 mililitro (ml) de água

20 mililitro (ml) de óleo vegetal

190 grama(s) de farinha de trigo

20 grama(s) de cacau em pó

Calda

145 grama(s) de açúcar cristal

100 grama(s) de cacau em pó

30 grama(s) de manteiga

200 mililitro (ml) de leite

Modo de preparo

Massa

Bata os ovos com o açúcar por cerca de 15 minutos, até formar uma espuma clara e espessa. Fora da batedeira, com um fouet, adicione aos poucos os ingredientes líquidos e depois a farinha previamente peneirada e misturada ao cacau. Cuidado para não perder o volume. Disponha a massa em uma forma com papel manteiga no fundo e leve em seguida ao forno preaquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos ou faça o teste do palito. Cuidado para não assar por muito tempo, pois o bolo tende a ressecar.