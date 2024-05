Ajude seu 'cão terrível': como fazer um pet destruidor entrar no 'modo paz'

Seu cão é destruidor como o Bowie? Saiba como contornar o problema Imagem: Getty Images/iStockphoto



Os futuros tutores podem procurar ajuda profissional para definir qual cãozinho "combina" mais com o perfil e estilo de vida da futura família. Isso evitaria, por exemplo, casos de famílias que adotam um border collie, por exemplo, porque é o cachorro mais inteligente do mundo, mas não pensam no gasto de energia e o pet acaba destruindo a casa. Ou mesmo cães de raças menores, mas que têm altos índices de latidos. Ou seja, o ideal é sempre buscar as informações com um profissional que vai analisar sua rotina e o cão mais indicado.

Atividade é tudo

Se o cenário ideal passou longe da realidade e o caos já se instalou, é preciso tomar uma providência. Atividade física, passeios e estímulos mentais caem muito bem para a saúde do pet e são capazes até de fortalecer o vínculo com o tutor. Brincadeiras em ambientes externos com bolinhas e frisbee, jogos com alimentos escondidos, procura de objetos e contato com outros cães trabalham tanto o cognitivo quanto a parte física dos animais.

Gastar energia é essencial para um cãozinho "terrível" Imagem: Getty Images/iStockphoto

Matricular o pet em uma creche pode ser uma alternativa para conter a agitação. Além do estímulo com bolinhas, mordedores e brincadeiras entre os pets, existem as aulas de adestramento e atividades de enriquecimento ambiental --o que geralmente os tutores não conseguem fazer em casa.



A recomendação é que os tutores passem mais tempo com seus cãezinhos para entenderem suas necessidades. Pode ser caminhar, correr, brincar no parque, buscar a bolinha... Como muitas pessoas não têm tempo livre, o day care pode ajudar.