Apê de R$ 5 milhões e shopping: como será o novo 'bairro de luxo' de SP

Perspectiva ilustrada do complexo de inovação, saúde e educação do Parque Global Imagem: Reprodução

Praça elevada a 15 metros de altura. Localizado estrategicamente no centro do complexo, o Boulevard Parque Global será uma praça de mais de 10 mil m² de área com o objetivo de conectar seus edifícios, moradores, trabalhadores e visitantes.

Praça Boulevard Parque Global Imagem: Reprodução

Complexo também terá seu próprio shopping. Com mais de 200 mil m² de área construída e integrado a um amplo parque a céu aberto, o shopping do Parque Global será um dos maiores e mais modernos centros comerciais da cidade de São Paulo.

Shopping do Parque Global Imagem: Reprodução

Melhorias na mobilidade da região. Ainda segundo o site do projeto, foi feita uma via local da Marginal Pinheiros com três novas pistas em toda frente do empreendimento, além de uma nova avenida de ligação entre a Marginal e a avenida Professor Benedito Montenegro e uma nova ponte para carros, bicicletas e pedestres, promovendo a interligação com a Marginal sentido Centro.