Seu cão come demais ou muito rápido? 5 dicas para ajudá-lo

As falhas dos donos na hora de alimentar o cão também pode levar o animal a ter um comportamento compulsivo seja por estar desnutrido ou por obesidade. Por esse motivo, é importante que o cão seja examinado para que só então seja avaliada a melhor maneira de ajudá-lo.

Outra razão para cães afoitos nas refeições é a ansiedade em torno da comida. A ansiedade tem um tratamento bastante amplo, porque é preciso tratar todos os aspectos, que incluem o manejo de vida do animal e todo o ambiente em que ele vive. E isso, indiretamente, também reflete no contexto de rotina familiar.

Por isso, o tratamento comportamental nunca é exclusivo do cão. É um tratamento da família. É preciso, às vezes, mudar alguns hábitos para fazer com que o cão viva bem.

2. Aumente os passeios e fracione mais as porções

A falta de atividades diárias é um dos fatores que pode levar o animal a desenvolver estresse ou ansiedade. Se esse for o caso, uma das dicas é alimentar o cão várias vezes ao dia, em menor quantidade. Se o ideal para um cãozinho for 400 g de ração por dia, é recomendado dar 200 g pela manhã e 200 g à noite. Mas, se o cão for muito compulsivo por comida, essa quantidade pode ser dividida em porções servidas quatro vezes ao dia ou mais para que ele comece aprender a controlar a ansiedade.

Outra orientação é aumentar a quantidade de passeios durante o dia, o que ajuda a reduzir a ansiedade e, consequentemente, a compulsão pela comida. O cãozinho precisa ter atividade tanto fora quanto dentro de casa. Os brinquedos também ajudam a a ansiedade, e o cão começa a se alimentar de uma forma mais natural, com mais lentidão.