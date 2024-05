Tá chovendo peixe: fenômeno misterioso em Honduras intriga e atrai

Canais no YouTube e no Tiktok de qualidade duvidosa já trataram bastante do assunto, muitas vezes usando fotos de peixes nas ruas de cidades asiáticas, não de Honduras. Alguns dizem que isso acontece por causa de tornados. Só não explicam como um tornado pode fazer isso sempre na mesma época do ano, largando os peixes sempre no mesmo lugar.

Na falta de uma análise mais aprofundada, a hipótese dos animais virem das profundezas é mais verossímil. Os leitos subterrâneos transbordam e os levam até a superfície.

Então talvez o fenômeno esteja mais para uma "plantação" de peixes do que uma chuva. Mas beleza, sigamos.

Ninguém se convence muito com explicações mais técnicas em Yoro. A razão por trás seria um homem chamado Manuel de Jesús Subirana, missionário católico do século 19 que se tornou adorado na região por lutar contra a fome.

Segundo a lenda, a fome foi embora. Deus atendeu às orações de Subirana e começou a mandar as "chuvas de peixes". O padre espanhol está sepultado na igreja matriz da cidade.