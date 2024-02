Uma ovelha como pet? Tutora da Chanel, do TikTok, conta experiência

Ronaldo Alves Martins, médico veterinário pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), com especialização em residência integrada em medicina veterinária pela mesma instituição, com área de concentração na clínica médica de ruminantes e professor do curso de medicina veterinária no Centro Universitário Newton Paiva, cita alguns exemplos de socialização entre ovelhas e outros animais.

"Em algumas criações, os cães convivem com as ovelhas em tempo integral, inclusive dormem com elas. Existe uma raça de cão muito utilizada pelos criadores de ovelhas, conhecida como Pastor Maremano, que é extremamente sociável com as ovelhas e muitas das vezes o guardião do rebanho. Em alguns centros hípicos utiliza-se ovino nas baias juntamente com os equinos para acalmar os animais de esporte", explica.

Sucesso nas redes sociais

A intenção de Cassandra com os vídeos era apenas mostrar como é a vida com Chanel. "O primeiro vídeo foi do banho dela em um dia quente. Resolvi gravar e postar, e quando vi, em poucas horas já tínhamos milhões de visualizações, não esperava essa repercussão", conta.