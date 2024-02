Seu gato não vem quando você o chama? Ele entende, mas prefere te ignorar

Nas casas com vários gatos, dentre as quatro palavras, estavam nomes de outros gatos. Em outro teste, pessoas não familiares ao gato diziam as palavras e, em seguida, o nome.

Na maioria dos testes, quando diziam seu nome, os gatos responderam com uma mexida de orelha ou movendo a cabeça. Os resultados indicaram que os gatos conseguem entender seus nomes, mesmo entre palavras semelhantes.

Por quê?

De acordo com um pesquisador, há dois motivos que explicam por que gatos respondem quando chamados pelo nome. Um deles é que essa palavra específica é falada com frequência pelo dono, enquanto o outro é a associação do chamado pelo nome com recompensas como comida e carinho.

*O artigo foi publicado na revista científica Nature, em março de 2019.