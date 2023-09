Dois pizzaiolos brasileiros são eleitos entre os 100 melhores do mundo

Os três primeiros são:

Franco Pepe (Pepe in Grani, Itália); Francesco Martucci (I Masanielli, Itália); Gabriele Bonci (Pizzarium, Itália)

A classificação completa está disponível no site oficial.

Recentemente, o QT Pizza Bar também entrou para a lista das 100 melhores pizzarias do mundo, segundo o prêmio internacional 50 Top Pizza. Além da pizzaria de Matheus, que foi a 51° melhor do ranking, A Pizza da Mooca, em 85° lugar, e a Leggera Pizza Napoletana, em 100°, foram as outras representantes brasileiras escolhidas.

O chef comemorou mais este prêmio no Instagram: "Mais uma nesse setembro agitado!".

Matheus Ramos, do QT Pizza Bar, comemorou prêmio Imagem: Reprodução / Instagram

Dani também aproveitou o prêmio para celebrar nas redes sociais: "Emocionante tudo isso! Não tem reconhecimento melhor do que estar entre os 100 melhores pizzachefs do mundo pelo trabalho que venho fazendo no dia a dia! Um trabalho duro para chegar até aqui! A lista está muito pesada com grandes nomes de PizzaChefs do mundo todo! Só curtir o momento e continuar a trabalhar!", escreveu.