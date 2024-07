Cobra assada ou frita: carne surge como solução para insegurança alimentar

"Não há mercado"

Emilio Malucchi em sua criação de cobras, na Tailândia Imagem: Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Emilio Malucchi, um italiano que vive na Tailândia há mais de quatro décadas, administra um criadouro com 9 mil pítons. No entanto, a maior parte da sua carne é descartada ou vendida a preços baixos para explorações piscícolas.

"É um desperdício total", lamenta o homem em seu criadouro em Uttaradit, no centro da Tailândia. "Não há mercado para a carne de cobra", acrescenta.

Embora ele próprio não hesite em comer as suas serpentes, admite que é preciso "educar as pessoas sobre as possibilidades que este réptil oferece".

As cobras selvagens são consumidas há muito tempo no sudeste asiático, mas sua carne, com textura semelhante à de frango e baixa em gordura saturada, ainda não atraiu interesse internacional.