Tem R$ 38? Quanto custa pra comer as pizzas brasileiras do ranking mundial

O prêmio 50 Top Pizza escolheu três pizzarias de São Paulo entre as 100 melhores do mundo nesta semana e é claro que muita gente ficou com água na boca pra saber quanto se paga nelas.

Mantida pelo principal guia online de pizzarias da Itália, a competição conta com uma rede de jurados globais que colocou a QT Pizza Bar como a 51° melhor do mundo, A Pizza da Mooca como 85ª e a Leggera Pizza Napoletana como 100ª.

Elas já haviam figurado no ranking ano passado, mas em posições diferentes: em 2022, A Pizza Da Mooca estava no 77º lugar, a Leggera Pizza Napoletana no 83º, e a QT Pizza Bar no 99º lugar.