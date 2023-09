Com R$ 31 você já pode experimentar as melhores pizzas do mundo; veja lista

2º lugar: Una Pizza Napoletana (Nova York, EUA)

Pizza especial da Una Pizza Napoletana, de Nova York, a mais cara das pizzarias no Top 3 Imagem: Reprodução/ Instagram @unapizzanapoletana

A representante dos EUA é a mais cara de todas do Top 3 e não disponibiliza o cardápio com preços em seu site. Contudo, é possível checá-los no Google Maps por fotos de clientes de sua única unidade. Os valores parecem inalterados do ano passado até os primeiros meses de 2023.

Pizza mais barata: Marinara (molho de tomate, orégano selvagem, alho, manjericão, sal marinho siciliano). Custa US$ 22 (R$ 107).

Pizza mais cara: Pizza especial que tem rotação semanal. Custa US$ 28 (R$ 138).

3º lugar: Sartoria Panatieri (Barcelona, Espanha)

A pizza quatro queijos da Sartoria Panatieri (também chamada Pizza 4 no menu) sendo finalizada Imagem: Reprodução/ Instagram @sartoriapanatieri

Apresenta uma carta bastante completa em seu site e possui duas unidades. Seus preços médios são os mais altos junto com a pizzaria de Nova York.