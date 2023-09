Três pizzarias brasileiras são escolhidas entre as 100 melhores do mundo

Para se qualificar para a disputa, as pizzarias devem ter qualidade comprovada em todas as filiais e são levados em consideração todos os estilos de pizza propostos.

Em 2022, a Brás Pizzaria foi escolhida a quinta melhor rede de pizzarias do mundo pelo mesmo júri.

Melhores do mundo

Em 2023, aI Masanielli, de Caserta, na Itália e 10 Diego Vitagliano Pizzeria, em Nápoles, dividiram o primeiro lugar, seguida da novaiorquina Una Pizza Napoletana, da Sartoria Panatieri de Barcelona (Espanha), da The Pizza Bar On 38th de Tóquio (Japão) e I Tigli, de San Bonifacio, na Itália.

Entre as cinco melhores pizzarias do mundo, mais representantes brasileiros. Representante da Sartoria Panatieri, o gaúcho Rafael Panatieri comemorou o terceiro lugar homenageando a terra-natal. Em 2022, o estabelecimento ficou em primeiro lugar no ranking.

Este ano, as cidades mais representadas foram Nova York, Nápoles e Roma, com cinco pizzarias na lista cada; Tóquio, Londres, Milão e Caserta com quatro; São Paulo e Copenhagen com três representantes cada.