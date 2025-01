Em 2007, pescadores quenianos encontraram, acidentalmente, os restos de um velho barco naufragado a 500 metros da costa da vila de Ngomeni, no litoral do Quênia, na África. E avisaram as autoridades - que, por sua vez, acionaram os pesquisadores locais. Logo ficou claro que aqueles restos de grossas vigas de madeiras e alguns artefatos (pedaços de louça, presas de marfim e até uma espécie de penico) teriam pertencido a algum barco bem mais antigo do que se imaginava, e os quenianos pediram a ajuda de historiadores de outros países.