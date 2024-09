Germânia bate Desterro e se sagra octacampeão brasileiro

Depois de quatro quartos e 15 shootouts, o Germânia se sagrou octacampeão brasileiro de hóquei sobre a grama. O herói da equipe carioca foi Luciano, que, após o 2 a 2 no tempo normal, acertou o oitavo shootout do time e garantiu o título brasileiro de 2024. Além disso, a medalha de bronze ficou com o Carioca, que bateu o Rio Hockey por 4 a 2.

OCTACAMPEÃO

A final começou disputada e com poucas chances de cada lado. No primeiro tempo inteiro o zero se manteve no marcador. As coisas mudaram aos dois minutos do terceiro quarto, quando, em short corner, Fred inaugurou o placar. Germânia saiu na frente. Em contrapartida, dois minutos depois, Paixão, sozinho dentro da área, deixou tudo igual. No último quarto, o Germânia até voltou à frente, com mais um de Fred, mas, mais uma vez, o Desterro frustrou a torcida local, empatando com Pacheco.

Depois de tanto equilíbrio, uma partida de quatro quartos não conseguiu definir o campeão, então a partida seguiu para os shootouts. As duas primeiras chances foram bem-sucedidas, mas, na segunda rodada, o Germânia errou, enquanto o Desterro fez o gol e ficou à frente. No shootout que poderia dar o título ao Desterro, Bryan tentou driblar o goleiro, não conseguiu e viu a equipe carioca deixar tudo igual. E, depois de três rodadas alternadas, Oliveirinha perdeu a sua chance e viu Luciano fazer o gol, fazendo o Germânia campeão brasileiro pela oitava vez.