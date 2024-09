Brasil fecha Sul-Centro Americano Cadete com duas pratas

Não foi o dia do Brasil no handebol. Com derrotas no masculino e no feminino, as seleções nacionais sub-16 ficaram com a prata no Campeonato Sul-Centro Americano Cadete. Assim, a Argentina derrotou as equipes brasileiras nos dois gêneros para ficar com os títulos nos dois naipes. Além disso, a Seleção Feminina sofreu derrota para Portugal.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

Em Assunção, no Paraguai, duas derrotas nas finais do campeonato continental para categorias de base, deixou o Brasil em segundo lugar no pódio. Primeiramente, o time masculino sofreu contra os vizinhos azuis-celestes. Apesar de terminar a etapa inicial com a igualdade no placar (14 a 14), o Brasil não resistiu na segunda metade e sucumbiu por 26 a 21.