Recife Vôlei anuncia pacote com sete reforços para a temporada

HISTÓRICO DAS ATLETAS

Das atletas anunciadas nesta semana, quatro defenderam a equipe do Mackenzie, campeã da Superliga B, na temporada 2023/2024. A ponteira Mayra, a oposta Natiele, a central Raquel e a levantadora Thaynã fizeram parte da equipe que hoje disputa a Superliga A.

A central Dani Suco estava no Tijuca. Já Mari Cassemiro defendeu o Blu Vôlei. Rosana, Sassá, Ju Paes e Mari Barreto estavam no Recife Vôlei e terminaram com o bronze. "Estamos montando um time de muita garra, com atletas vibradoras, que são conhecidas pela qualidade e pela raça. Teremos um time muito vibrante", finalizou Adalberto.

SUPERLIGA B VEM AÍ

Para a Superliga B deste ano, já estão confirmadas as seguintes equipes: São Caetano (SP), Irati (PR), Curitiba (PR), Chapecó (SC), Recife Vôlei (PE), Sorocaba (SP), Tijuca (RJ) e Vôlei Natal (RN). Como neste ano serão 14 equipes na disputa, contra as dez do último ano, as últimas seis participantes serão definidas durante a Superliga C, que será disputada no próximo mês de outubro.