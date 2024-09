Haniel marca em vitória do Bucaresti na Champions League

Após seguidas temporadas no Barcelona, Haniel Langaro encerrou seu ciclo no clube catalão e acertou com o Dinamo Bucaresti. Atualmente com 29 anos, o jogador brasileiro já acumula 168 gols em todas as suas temporadas na principal liga do handebol europeu.

Brigando pela ponta

O Dinamo Bucaresti segue na cola o Sporting, de Portugal, na briga pela liderança do grupo A. Ambas as equipes somam seis pontos, com três vitórias nos três primeiros jogos. Entretanto, o clube português leva vantagem no saldo de gols. O próximo compromisso do Bucaresti na Champions League está marcado para o dia 10 de outubro, fora de casa contra o Vezprém, da Hungria.