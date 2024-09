Bicampeã olímpica, Fabiana confirma aposentadoria do vôlei

Através das suas redes sociais, a central Fabiana Claudino, bicampeã olímpica com a seleção brasileira nos Jogos de Pequim-2008 e Londres-2012, confirmou em postagem nesta terça-feira (24)que está encerrando sua carreira no vôlei: "Minha despedida das quadras chegou". Depois de sair do Osasco São Cristóvão Saúde, no final de 2023, ela chegou a acertar com o time de Atlanta para a próxima temporada, a primeira da League One Volleyball (LOVB). Porém, com a aposentadoria, a ex-jogadora informou que será embaixadora da nova liga profissional estadunidense.

Na legenda da postagem publicada em seu perfil no Instagram, Fabiana escreveu na legenda: "Minha despedida das quadras chegou e hoje é o dia de contar novidades. E não para por aqui...". Além disso, ela reforçou a mensagem em vídeo postado na aba de stories da rede: "Acho que chegou um momento muito importante. Eu falo que eu ainda não assimilei completamente, porque afinal são mais de 20 anos dedicado ao esporte que eu tanto amo. Com certeza vou sentir muita saudade, nunca imaginei que a bola de vôlei fosse mudar a minha vida e a vida da minha família. E hoje essa decisão é para estar realmente junto com eles. Mas posso dizer que mais tarde tem mais notícias aí para vocês".