Petrúcio Ferreira: "Sigo sonhando e fazendo o que mais amo"

Na última sexta-feira (20), a Petrobrás promoveu um encontro com atletas paralímpicos que disputaram os Jogos de Paris 2024. Um dos convidados foi Petrúcio Ferreira, que falou com exclusividade ao OTD sobre como lidou com a pressão na capital francesa de ser considerado favorito e o mais veloz do mundo. O paraibano ainda comentou sobre sua relação com El Haddaoui, marroquino e adversário que Petrúcio, que afirmou o considerar um herói.

"O Petrúcio apenas segue sonhando, fazendo o que ele mais ama de fazer, que é treinar e competir e através do esporte inspirar as outras pessoas a acreditarem no seu potencial e é tudo isso que faz a diferença no meu dia a dia, pra que não traga um fardo de cobrança, de desafio e apenas fazer o que o Petrúcio ama que é treinar e competir", disse o atual ouro dos 100m T47.