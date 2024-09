Damiris faz 12 pontos, mas Fever perde na estreia dos playoffs

Damiris Dantas, a única brasileira classificada para os playoffs da WNBA, teve uma boa atuação neste sábado diante do Connecticut Sun na abertura da série melhor de três válida pelas quartas de final. Ela marcou 12 pontos e pegou dois rebotes nos quase 24 minutos que ficou em quadra. O bom desempenho não foi suficiente para levar o Indiana Fever à vitória. A equipe sucumbiu diante do adversário por 93 a 69.

Alyssa Thompson foi o destaque do Connecticut Sun ao conseguir um triplo duplo com 12 pontos, 13 assistências e dez rebotes. De Wanna Bonner foi outra que fez uma boa partida com 22 pontos, mas o desempenho mais surpreendente foi de Maria Mabrey. Ela veio do banco para marcar 27 pontos, 20 deles nos dois últimos quartos.

Do lado do Indiana Fever, Caitlin Clark, eleita a melhor caloura da temporada, esteve abaixo do que dela se espera e marcou apenas 11 pontos. A cestinha foi Kelsie Mitchell, com 22 pontos, seguida por Aliyah Boston, com 21. Damiris foi a terceira melhor pontuadora da equipe apesar de ter jogado "apenas" metade do tempo.