Kelvin Hoefler fica em 4º lugar na final do X-Games Chiba

O japonês Sora Shirai conquistou a medalha de ouro com 94.66, após também acertar sua última volta. Nairi Netsuke, também do Japão, foi o medalhista de prata com 93.00, enquanto Ginwoo Onodera levou o bronze com 89.00. O estadunidense Nyjah Huston, que havia liderado a eliminatória, terminou a final em oitavo lugar, com 71.33, após não conseguir êxito em todas as suas tentativas.

O Brasil se despede do X-Games Chiba, a chamada "Olimpíadas dos esportes radicais", com duas medalhas conquistadas por Gui Khury, no skate vert e no best trick do vert. A competição contou com poucos brasileiros, apenas aqueles que bancaram a viagem com seus próprios recursos, uma vez a Confederação Brasileira de Skate (CBSk) focou suas atenções no World Skate Games, que acontece simultaneamente.