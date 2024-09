Gui Khury vence best trick do vert em Chiba com feitos históricos

O brasileiro Gui Khury faturou mais uma medalha de ouro no X-Games Chiba. Depois de triunfar no vert, o atleta de 15 anos ganhou a disputa do best trick vert, realizada na madrugada deste domingo (22). E a conquista veio com feitos históricos: ele tornou-se o primeiro skatista a acertar um Kickflip Body Varial 900 em uma competição e tornou-se o adolescente com mais medalhas na história da tradicional competição de esportes radicais: 11 no total.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

Gui Khury conseguiu a inédita manobra para superar seus sete concorrentes da final e ficar com o título. O pódio foi completado pelos japoneses Moto Shibata e Soya Inomata, com prata e bronze, respectivamente. Gui foi o único brasileiro da decisão, que também contou com o estadunidense Tom Schaar, medalhista de prata no park dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.