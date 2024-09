Brasil fecha Olympic Hopes com seis ouros e dez medalhas

Os outros dois ouros do Brasil no Olympic Hopes vieram com Lucas Espírito Santo, que venceu o C1 500m e o C1 1.000m sub-16. Lucas, que tem 16 anos nasceu em 2009, ainda conquistou uma prata, ao lado de Guilherme Nery, no C2 500m sub-16. Outra multimedalhista foi Maria do Livramento Cunha, que levou dois bronzes além do ouro no C2 500m. Ela também foi ao pódio no C1 500m e no C1 1.000m, sempre na categoria sub-16. O outro bronze do país veio com João Pedro Alves/Diógenes Lopes no C2 1.000m sub-17.

Top-5 no quadro de medalhas

Com os dez pódios, o Brasil ficou em quinto lugar no quadro geral de medalhas do Olympic Hopes de canoagem velocidade. O resultado fica ainda maior considerando que o país levou apenas seis canoístas para a competição. Dona da casa, a Hungria foi a campeã geral, com 14 ouros, 15 pratas e dez bronzes, totalizando 39 medalhas. O Canadá foi o segundo com oito ouros e 15 medalhas. A Polônia e a Tchéquia também tiveram seis ouros assim como o Brasil, mas ficaram a frente pelo número de medalhas de prata.