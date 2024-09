Chuva adia jogos em Seul e Bia Haddad pode fazer rodada dupla

A chuva segue caindo na Coreia do Sul e, por isso, todas as partidas programadas para esta sexta-feira (20) no WTA 500 de Seul não aconteceram. Um dos jogos foi o da brasileira Bia Haddad Maia, que tem a russa Polina Kudermetova como adversária das quartas de final do torneio individual. O duelo foi reprogramado para o início deste sábado (21), às 00h (horário de Brasília). Caso avance, voltará a jogar no mesmo dia.

A chuva já havia atrapalhado o início do WTA 500 e Seul, tanto que Bia Haddad só fez sua estreia no torneio na quinta-feira. Cabeça de chave número três por ser a 17ª colocada do ranking mundial, a brasileira ficou de bye na primeira rodada e entrou de forma direta nas oitavas de final, derrotando a australiana Ajla Tomljanovic por 2 a 0 (6/3 e 6/4).