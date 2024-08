Mundial Sub-18 de Judô começa nesta quarta-feira

Já no masculino, Luis Oliveira (17 anos/Judô e Movimento/SE) e Gustavo Reis (17 anos/SESI-SP/SP) faturaram três medalhas internacionais cada em 2024. Luis foi ouro na Copa de Coimbra e bronze no Pan-Americano e na Copa de Porec. As conquistas, então, lhe renderam a posição de terceiro cabeça-de-chave no Mundial.

Por fim, Gustavo foi ouro no Pan-Americano e bronze nas Copas de Porec e Coimbra, chegando à Lima como cabeça-de-chave número seis do pesado masculino.

Agenda de quarta-feira (28)

Nesta quarta-feira (28/08), o Brasil estreia no Mundial Sub-18 de judô nas categorias até 40kg e 44kg feminino e até 50 e 55kg masculino. Portanto, os representantes brasileiros serão: Juliana Yamasaki (44kg); Yuri Pereira (50kg); Carlos Tevano Filho (50kg); João Gabriel Santana (55kg) e Victor Hugo Silva (55kg). As lutas preliminares do Mundial Sub-18 de judô começam às 13h e o bloco final às 18h (horário de Brasília).