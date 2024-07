Futebol e Rúgbi dão a largada às Olimpíadas nesta quarta

É amanhã! O tão aguardado início dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 já acontece nesta quarta-feira (24). Isso porque, embora a cerimônia de abertura esteja marcada para sexta-feira (26), as disputas do futebol e rugby sevens masculino têm programação antecipada. Presente apenas nas categorias femininas destas modalidades, o Brasil irá estrear na quinta-feira (25). Confira as datas e mais detalhes.

Em busca do tricampeonato olímpico, a Argentina inaugura as disputas de Paris-2024 no futebol masculino. Os hermanos vão à capital francesa com nomes de peso na convocação: os campeões do mundo Julián Alvarez, Otamendi e Rulli. A partida de estreia acontece nesta quarta-feira, às 10h, diante do Marrocos. Após surpreender na Copa do Mundo de 2022, alcançando a semifinal, os marroquinos querem repetir a boa campanha nas Olimpíadas. Para isso, contam com a presença de Hakimi, estrela do PSG. Por fim, as seleções do Iraque e da Ucrânia compõem o grupo B.