Santos leva virada do São Bernardo e perde a 3ª seguida no Paulistão antes da chegada de Neymar

Neymar encontrará um Santos em crise em seu retorno ao Brasil. O atacante desembarca no País nesta sexta-feira e no sábado já acompanhará o clássico com o São Paulo, na Vila Belmiro. Sua presença será um combustível a mais para o time buscar desencantar no Paulistão. Depois de duas derrotas seguidas, a equipe até saiu em vantagem diante do São Bernardo nesta quarta-feira, mas acabou pecando no jogo aéreo e, muito cansado, levou a virada, por 3 a 1, amargando o quarto resultado ruim em cinco rodadas.

Depois de levar gols nas quatro primeiras rodadas, a ideia era sair na frente do São Bernardo e "fechar a casinha" para se reencontrar com os triunfos. Depois de um primeiro tempo ruim, o Santos voltou do intervalo mais ligado e conseguiu cumprir sua primeira meta no ABC. Mas descuidos pelo alto custaram o triunfo, para lamento da torcida e de Pedro Caixinha.

Com a terceira derrota seguida, o Santos fica com somente quatro pontos no Paulistão e correndo riscos, como há algumas temporadas, de não passar às quartas de final.