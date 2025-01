São Paulo: Campeões da Copinha são relacionados para jogo contra Portuguesa

O meia Matheus Alves e o atacante Lucas Ferreira, campeões da Copinha, foram relacionados pelo técnico Luis Zubeldía para a partida com a Portuguesa nesta quarta-feira, às 21h35, no Pacaembu, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. A dupla treinou nesta terça com o time principal e se colocou à disposição do treinador.

Ferreira é um dos grandes destaques da base do São Paulo. Ele tem apenas 18 anos e fez três gols durante os nove jogos que defendeu o clube na Copinha. No ano passado, esteve em campo em 51 oportunidades e balançou as redes 19 vezes.

Já Matheus Alves vinha sendo o camisa 10 do time na Copinha. Ele tem 19 jogos e fez um gol na Copinha. No ano passado, defendeu a camisa tricolor 42 vezes, marcou oito gols e deu impressionantes 14 assistências.