São Bernardo bate Botafogo-SP na chuva e conquista liderança do grupo do Palmeiras

O São Bernardo venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, na noite deste domingo, em partida realizada no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O jogo, marcado pela forte chuva, contou com paralisação no intervalo e foi definido apenas nos minutos finais, após gol de falta cobrada pelo lateral-direito Rodrigo Ferreira.

Com o resultado, o Botafogo-SP estacionou nos dois pontos e ficou na última colocação do Grupo A, que tem Mirassol, Corinthians e Inter de Limeira. Com nove pontos, o São Bernardo assumiu a primeira posição do Grupo D, com Palmeiras (7), Ponte Preta (6) e Velo Clube (3) completando a classificação.

O primeiro tempo foi marcado pela forte chuva que caiu na cidade. Os times tiveram dificuldade de fazer a bola rolar e o jogo ficou muito preso no meio-campo. Mesmo jogando fora de casa, quem teve as melhores oportunidades foi o São Bernardo, com o atacante Léo Jabá e o zagueiro Edson, que quase marcou contra.