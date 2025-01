São Paulo e Corinthians decidem a Copinha em fim de semana com Majestoso em dose dupla

Apenas torcedores são-paulinos vão poder participar da reabertura do icônico Pacaembu, cujo nome hoje também está atrelado aos naming rights comprados pelo Mercado Livre. Assim como nas partidas profissionais, a final da Copinha segue a regra de torcida única em clássicos estabelecida pelo Estado de São Paulo.

As arquibancadas, portanto, serão 100% tricolores, assim como será no MorumBis no dia seguinte, domingo, quando Corinthians e São Paulo se enfrentam em outro Majestoso, com suas equipe principais, pela quarta rodada do Paulistão.

Em Copinhas, os dois rivais se enfrentaram em duas finais. Os são-paulinos venceram a decisão de 1993 por 4 a 3, com um time que tinha no gol um jovem Rogério Ceni, contra o Corinthians do atacante Marques e do lateral-esquerdo Sylvinho. Em 2004, os corintianos, com nomes como Jô e Rosinei no elenco, deram o troco e venceram o São Paulo de Diego Tardelli por 2 a 0.