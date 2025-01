São Bernardo defende os 100% no Paulistão diante do Red Bull Bragantino

Com resultados opostos na estreia do Paulistão, São Bernardo e Red Bull Bragantino voltam a campo para a segunda rodada. Neste domingo, às 16h, eles duelam no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Enquanto o mandante busca manter 100% de aproveitamento, o adversário de Bragança Paulista quer a reabilitação.

Mesmo fora de casa, o São Bernardo conseguiu estrear bem na quinta-feira ao vencer por 2 a 1 o Água Santa. Com isso, briga pela liderança com Palmeiras e Ponte Preta no Grupo D, que ainda tem o Velo Clube.

Com o bom desempenho, o técnico Ricardo Catalá deve manter a base da escalação, principalmente o ataque, já que Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel foram os autores dos gols. Entretanto, mudanças podem ocorrer por ser início de temporada. O lateral-esquerdo Pará e o volante Kady, por exemplo, podem iniciar como titulares.