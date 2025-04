Goiás se reabilita, vence o Botafogo fora e casa e cola no G-4 da Série B

No duelo que encerrou a quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás foi até Ribeirão Preto e se reabilitou na competição. O time goiano contou com gol de Anselmo Ramon para vencer o Botafogo por 1 a 0, nesta segunda-feira, no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, e colou no grupo de acesso.

Com a vitória, o Goiás chegou a 10 pontos e aparece em quinto lugar, empatado com Coritiba e Vila Nova, quarto e terceiro colocados respectivamente, mas em desvantagem nos critérios de desempate. O CRB é o sexto e também tem 10 pontos. Já o Botafogo segue sem vencer na Série B e abre a zona de rebaixamento, em 17º, com apenas dois pontos.

O Botafogo teve que abrir mão da sua estratégia nos primeiros minutos, quando perdeu o atacante Jefferson Nem por lesão. Apesar da entrada do ala Jeferson, o time perdeu terreno e viu o Goiás tomar conta da partida, com jogadas em profundidade e cruzamentos na área, dando trabalho para a defesa paulista.