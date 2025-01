Augusto Melo mostra confiança em permanência na presidência do Corinthians: 'Só Deus me tira'

A próxima segunda-feira será decisiva para o futuro político do Corinthians. O Conselho Deliberativo do clube se reunirá no Parque São Jorge para votar o possível impeachment do presidente Augusto Melo. Diante do momento tenso, o mandatário mostrou tranquilidade, chamando o pedido de impeachment de "golpe" e disse estar otimista para continuar o mandato.

"Os nossos conselheiros hoje são pessoas qualificadas, que conhecem as coisas e entendem do Corinthians. Eles não vão cair nesse golpe. Tenho convicção de que estarei aqui na terça-feira. Deus me colocou aqui e só Deus me tira. Se Ele me colocou aqui é porque tem um propósito", disse Augusto Melo, em entrevista ao canal "Identidade Corinthiana".

O dirigente defendeu o seu mandato no clube de Parque São Jorge. Ele assumiu a função no início de 2024. Para Augusto Melo, a oposição tenta tumultuar o ambiente político do Corinthians.