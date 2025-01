Pai quer Neymar com salário superior ao de Messi para filho jogar nos EUA, diz jornal

Atualmente, o salário de Messi nos Estados Unidos é maior do que a folha salarial inteira de outras 22 franquias do país. O jogador recebe como base US$ 20,4 milhões por ano, equivalente a R$ 123 milhões. O argentino ganha também parte do dinheiro do acordo da MLS com a Apple TV, que transmite os jogos da liga. O valor total recebido por Messi vai de US$ 50 milhões a US$ 60 milhões.

Na Arábia Saudita, Neymar recebeu, em 2024, aproximadamente 100 milhões de euros, quase R$ 622 milhões. Estima-se que o brasileiro receberá ainda mais 70 milhões de euros até o fim de seu contrato com o Al-Hilal, no meio deste ano.