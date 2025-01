Giuliano se despede do Santos e destaca contribuição para o acesso: 'O objetivo foi alcançado'

"Foi um privilégio dividir o vestiário e o campo com pessoas tão comprometidas e apaixonadas pelo que fazem. Agradeço a cada funcionário, atleta, membro da comissão técnica e diretoria, a todos que me acolheram de braços abertos e fizeram parte dessa caminhada", comentou. "Eu me despeço do Santos com o coração cheio de gratidão e orgulho. Tive a honra e a alegria de vestir essa camisa tão pesada e cheia de história, que sempre será um símbolo do futebol mundial."

Apesar da renovação automática prevista no contrato, Giuliano pediu o desligamento do clube santista logo após a confirmação do título da Série B e não viajou para enfrentar o Sport na última rodada. O atleta chegou a pensar em aposentadoria, mas optou por dar sequência à carreira em outro clube, desejando sucesso aos ex-companheiros.

"Desejo ao Santos todo sucesso no futuro. Que este clube gigante continue escrevendo capítulos gloriosos em sua história. A todos os torcedores, meu muito obrigado por cada momento de apoio e energia", disse.