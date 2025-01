Romero presta apoio ao presidente Augusto Melo e pede 'mentalidade vencedora' no Corinthians

Sobre o início da temporada 2025, que começa com a disputa do Campeonato Paulista, ele revelou o caminho que o Corinthians precisa seguir para voltar a ser campeão.

"Mentalidade vencedora para conseguir títulos. A maioria do elenco permaneceu e o treinador continua com a gente. Mas temos que fazer acontecer. Terminamos (o ano passado) com nove vitórias seguidas e o ideal é seguir da mesma forma. Ganhar jogos fora de casa e ter muita seriedade", declarou o atacante paraguaio.

Apesar de colocar o time paulista como um dos favoritos ao título do Estadual, Romero fez um alerta na entrevista. Pediu que os momentos de dificuldade do ano passado não sejam esquecidos.

"Não podemos esquecer de como foi o ano inteiro (de 2024), quando enfrentamos dificuldades (clube frequentou a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro). Não podemos relaxar e achar que está tudo bem. Faz cinco, seis anos que não ganhamos títulos. Temos que colocar na cabeça que precisamos voltar a ganhar. Todos os jogos têm de ser encarados como finais", disse o paraguaio que disse ser um profundo conhecedor dos bastidores do Corinthians.

"Eu cresci aqui no Corinthians como pessoa e jogador. Cheguei aqui com 21 anos e por isso tenho tanto carinho pelo clube. Estou em outro momento, mais experiente. Sei que é muita pressão e a toda hora temos que provar porque continuamos aqui. Passo isso para os garotos que estão chegando", comentou.

Com mais um ano de contrato, o paraguaio revelou que o tempo de vínculo acabou sendo satisfatório para as duas partes. Junto ao prazer de defender o Corinthians, ele destacou mais uma objetivo: disputa a Copa do Mundo pelo Paraguai. " Objetivo individual é estar na seleção do Paraguai. O Mundial está muito perto. Esse foi um dos motivos de permanecer aqui dentro do Corinthians.