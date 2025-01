Bayern goleia o Hoffenheim e não dá chances de aproximação à concorrência no Alemão

O artilheiro Hary Kane deixou a vitória encaminhada com somente 26 minutos. Bateu pênalti forte, deslocando o goleiro. Na comemoração, acertou uma cabeçada sem querer no nariz do veterano Thomas Müller.

A goleada se confirmou após o intervalo. O quarto gol foi novamente de Sané, que surgiu na área para escorar o cruzamento. O quinto foi mais uma aula de futebol coletivo. Troca de passes intensa com direito a toque de calcanhar e a bola chega em Gnabry, que aos 21 da etapa final, fechou a surra bávara.

O Bayern sobe para 42 pontos após o encerramento do primeiro turno e vai dando mostras que a briga será somente com o Bayer, caso o rival tenha fôlego. Na terceira posição, o Eintracht Frankfurt já está com nove pontos de desvantagem, com o RB Leipzig fechando o G-4 com 30.