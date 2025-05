Augusto Melo é alvo do terceiro pedido de impeachment no Corinthians após ter contas reprovadas

Augusto Melo, presidente do Corinthians, voltou a ser alvo de pedido de impeachment no clube. Desta vez, o motivo foi a reprovação das contas da temporada 2024 pelo Conselho Deliberativo. Empossado em janeiro do ano passado, o mandatário é alvo de outros dois pedidos de destituição no Parque São Jorge.

O responsável por protocolar o novo pedido de impeachment foi Paulo Roberto Bastos Pedro, membro do Conselho de Orientação (Cori), órgão fiscalizador do clube. Agora, o pedido será analisado de acordo com o regimento interno do clube.

Além da reprovação das contas de 2024, no documento protocolado por Paulo Roberto, ao qual o Estadão teve acesso, o conselheiro cita entre os motivos para solicitar o impeachment "déficit de 181,8 milhões e aumento significativo do endividamento". A membro do Cori argumenta ainda em que "diversas infrações estatutárias e legais, acarretam na necessidade do requerimento de abertura do processo de destituição em obediência as regras estatutárias."