Vice-campeã em 2024, Zheng avança com sustos no Aberto da Austrália; jovem Andreeva ganha bem

Antes de levar a decisão ao tie-break, a chinesa precisou salvar três match points em seu serviço. Na parcial decisiva, quebrou três vezes para fechar com 7 a 3 após 1h16 de set. A romena deixou a bola decisiva passar, confiante que iria para fora, mas ela pingou na linha.

Zheng começou embalada o segundo set e abriu logo 3 a 0. Antes de sacar no quarto game, a romena pediu tempo médico, acusando dor nas costas, e recebeu atendimento da fisioterapeuta. Todoni fez o ponto de honra, mas não conseguiu mais equilibrar as ações e acabou derrotada pela favorita chinesa com 6 a 1.

ANDREEVA AVANÇA BEM

Outra cabeça de chave que esteve em ação logo no começo da rodada inaugural do Aberto da Austrália foi a jovem sensação russa Mirra Andreeva, de 17 anos e 14ª favorita. Algoz de Aryna Sabalenka em Roland Garros, a garota entrou na Melbourne Arena com missão de melhorar a campanha de 2024, quando foi até a quarta rodada, eliminando, por exemplo, a tunisiana Ons Jabeur, então sexta favorita, com direito a pneu.

A tarefa deste sábado à noite no Brasil e manhã de domingo na Austrália era ingrata, diante da checa Marie Bouzkova, 42 do mundo que queria se redimir da queda na estreia da edição passada. Mas a russa confirmou o bom momento, se garantindo com duplo 6/3 após 1h36.

O jogo começou com as tenistas atacando o serviço da rival e uma quebra para cada lado de cara. Para fazer 2 a 2, Andreeva precisou salvar um break point. A russa voltou a quebrar no sétimo game em bela subida à rede e depois sacou bem para abrir 5 a 3.