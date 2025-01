Palmeiras vence jogo-treino com São Bernardo na preparação para estreia no Paulista

Uma das peças chaves de Abel Ferreira, o volante argentino de 25 anos teve seu contrato com o Palmeiras ampliado até dezembro de 2029. "Estou muito feliz por ficar mais tempo aqui no Palmeiras. Desde o dia em que cheguei, me senti bem acolhido por todo mundo, é muito gratificante para mim", afirmou ele, que foi o jogador mais utilizado pelo técnico português em 2024, com 62 jogos, sendo 52 como titular.

"É seguir melhorando, sei que ainda tenho muito a dar pelo Palmeiras, pelos meus companheiros. Este ano será intenso, até mais do que o ano passado, vou dar meu melhor", disse o jogador, que chegou ao Palmeiras no início da temporada passada vindo do Racing.