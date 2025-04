Brasil tem quatro representantes nas Comissões da PanAm Sports para o ciclo 2025-2028

A PanAm Sports anunciou, nesta quinta-feira, a composição das suas 16 comissões para o ciclo 2025 a 2028, reunindo membros do Comitê Olímpico Internacional (COI), dirigentes esportivos, especialistas e atletas de renome. Entre os escolhidos, os brasileiros ganham destaque, com participações estratégicas que reforçam a representatividade do país no desenvolvimento do esporte continental.

São eles: o presidente do COB, Marco La Porta, os medalhistas olímpicos Isabel Swan e Bernard Rajzman, além do presidente do Comitê Paralímpico Internacional Andrew Parsons.

Entre os membros selecionados, dez são medalhistas olímpicos, incluindo Bernard Rajzman e Isabel Swan. Rajzman, referência do vôlei nacional e membro do COI, integra a Comissão de Solidariedade Olímpica Pan-americana da entidade. Já Isabel Swan, medalhista de bronze na vela nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, assumiu um papel histórico ao ser nomeada Presidente da Comissão de Atletas, sendo a primeira brasileira a ocupar essa posição.