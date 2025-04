PM alega 'riscos à segurança' para vetar Vasco x Fla em São Januário

O Bepe (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios) rejeitou o pedido do Vasco para que o clássico com o Flamengo fosse realizado em São Januário. A partida está marcada para o próximo dia 19, pela quinta rodada do Brasileiro.

O UOL obteve um posicionamento oficial da Polícia Militar. O órgão justifica sua decisão alegando "riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva". Confira a íntegra: