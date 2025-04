Atletismo Brasil convoca equipe para disputa do Sul-Americano de Mar del Plata; veja lista

"Encho o peito para dizer, com muita alegria, que estamos levando uma delegação completa", finalizou.

Para as provas individuais, foram convocados os primeiro e segundo colocados do Ranking Brasileiro. Para os revezamentos 4×100 metros e 4×400 metros, feminino e masculino, os critérios consideram equipes com seis atletas. A equipe do 4×400 metros misto será composta pelos integrantes do revezamento 4×400 metros.

Os critérios sempre são discutidos e elaborados no Departamento Técnico e no Conselho Técnico antes de serem encaminhados para aprovação do Conselho de Administração.

Confira todos os convocados:

Feminino

Ana Carolina Azevedo (EC Pinheiros-SP) - 100 m - 200 m - 4×100 m