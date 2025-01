Flamengo entra em campo no fechamento da primeira fase da Copinha para evitar vexame da queda

A Copa São Paulo de Futebol Júnior passa rápido, e neste sábado já será disputado o último dia de jogos da primeira fase do maior e mais importante campeonato de base do Brasil. No fechamento da terceira rodada, Flamengo, Grêmio e Fortaleza são destaques, com os cariocas enfrentando sérios riscos de serem eliminados ainda na fase de grupos.

Com apenas 10 partidas no sábado de Copinha, o Grêmio será destaque na hora do almoço. Já garantido na próxima fase e buscando uma conquista inédita, o clube gaúcho venceu seus dois primeiros confrontos do Grupo 21, em Guaratinguetá. Enfrentando o Atlético Guaratinguetá, o líder da chave buscará manter os 100% de aproveitamento e carimbar a vaga no mata-mata na ponta do grupo.

Às 16h30, Fortaleza e Ituano travam uma batalha de equipes conhecidas no cenário nacional, na qual o resultado final interessa a ambos os lados. No Grupo 25, em Santana de Parnaíba, os times chegam com campanhas idênticas, sendo um empate e uma vitória. Atuais primeiro e segundo colocados, quem vencer garantirá a liderança e a classificação, já o outro, poderá até mesmo ser eliminado, dependendo do que acontecer entre São Bento e Carajás-PA.