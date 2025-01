Union Berlin recorre de decisão que deu pontos de jogo do Campeonato Alemão a rival

Durante o julgamento, o juiz Stephan Oberholz disse que o Union foi responsável por "um enfraquecimento da equipe do Bochum", pois o objeto foi arremessado por um torcedor do Union. O goleiro titular da equipe visitante, Patrick Drewes, precisou ser substituído em razão do ferimento causado pelo isqueiro em sua cabeça.

"O fato de haver um prejuízo ou enfraquecimento para um dos lados, de o jogo ser abandonado ou continuar, deve ser sempre uma decisão exclusiva do árbitro", disse Zingler. "Se a parte beneficiada puder se declarar enfraquecida, não precisaremos mais de árbitros imparciais e a porta estará aberta para fraudes ou até mesmo truques sujos. As partes prejudicadas nunca poderão provar o contrário."

Na polêmica partida, Drewes foi atingido já nos acréscimos do segundo tempo. O jogo foi suspenso pela arbitragem e, quase meia hora depois, acabou reiniciado, com o atacante Philipp Hofmann no lugar do goleiro, que recebeu atendimento médico e foi levado para o hospital.

Os dois clubes concordaram em não atacar o adversário nos três minutos restantes da partida. O presidente-executivo do Bochum, Ilja Kaenzig, disse, à época, que seu clube entraria com um protesto formal sobre o resultado, argumentando que o árbitro não deveria tê-lo reiniciado.

Se a vitória por 2 a 0 do Bochum, definida pelo tribunal, for oficializada após o recurso do time adversário, a equipe alcançará os oito pontos e dividirá a lanterna da competição com o Holstein Kiel. Já o Union Berlin permaneceria na 12ª posição, mas com 16 pontos em vez de 17.