Mano idealiza 2025 promissor no Fluminense e vê retomada: 'Vamos ter um futebol mais completo'

Após conseguir livrar o Fluminense do rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, o técnico Mano Menezes planeja um 2025 mais tranquilo e promissor à frente do clube carioca. Com a possibilidade de organizar a pré-temporada, definir reforços e remontar o elenco, o treinador gaúcho projeta ambições bem mais ambiciosas.

"É o desejo de todo técnico poder planejar, elaborar e fazer tudo o que imaginamos. Introduzir conceitos e iniciar um trabalho com um elenco. O mais importante é organizar o processo para que possamos fazer uma boa execução. Depois, é trabalhar muito no dia a dia para trazer os resultados que o torcedor espera".

Mano revelou que a conversa com a diretoria foi decisiva para a busca de reforços e definição da filosofia de trabalho a ser utilizada no transcorrer das competições que o time vai disputar .