Em jogo de líderes de conferências, Cavaliers derrubam série invicta do Thunder na NBA

No jogo que reuniu as duas melhores equipes da temporada regular da NBA, o Cleveland Cavaliers mostrou força na noite desta quarta-feira e acabou com a série invicta do Oklahoma City Thunder ao vencer por 129 a 122, diante de sua torcida. O Thunder vinha de 15 vitórias consecutivas, uma das maiores séries do campeonato.

Os dois times são os líderes das conferências. Com o resultado, os Cavaliers ampliaram a vantagem no Leste, com 32 vitórias e quatro derrotas. Trata-se da equipe que somou mais triunfos e menos revezes até agora, se tornando forte candidata ao título. O Thunder é o primeiro colocado do Oeste, com retrospecto de 30/6.

A partida dos candidatos ao título foi marcada por 30 mudanças na liderança do placar. E o Thunder saiu na frente, ao encerrar o primeiro quarto na ponta, apesar de jogar fora de casa. A reação do Cleveland veio forte no segundo período. O terceiro foi o mais equilibrado. E o quarto contou com um último e decisivo esforço dos Cavaliers.