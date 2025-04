Ramón critica Daronco após ser expulso pela 3ª vez e desfalcar clássico

O que aconteceu

Ramón foi expulso aos 37 minutos da etapa final, após o segundo gol anulado do Corinthians. Ele recebeu cartão vermelho direto por reclamação.

Classificação e jogos Brasileirão

Foi a terceira vez que Anderson Daronco mandou o técnico argentino deixar a lateral do campo durante jogos. As outras duas expulsões foram em setembro de 2024, na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, e em agosto de 2023, no empate por 1 a 1 com o Bragantino quando ainda comandava o Vasco.

Com isso, Ramón cumprirá suspensão no Dérbi com o Palmeiras na próxima rodada, no Allianz Parque. A partida está marcada para o sábado da semana que vem, dia 12, a partir das 18h30 (de Brasília).

Emiliano: Brasileirão é prioridade

O auxiliar Emiliano Díaz ressaltou que o Campeonato Brasileiro é a prioridade do Corinthians na temporada. Ele ponderou que a equipe seguirá brigando nas copas, mas cravou que evitar que o clube do Parque São Jorge volte a lutar contra o rebaixamento na liga nacional será o foco para evitar uma "catástrofe".