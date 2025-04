Brasil conquista três medalhas de ouro na Copa do Mundo de Boxe

O Brasil conquistou três medalhas de ouro na World Boxing Cup, a Copa do Mundo de boxe. O torneio acontece em Foz do Iguaçu.

Luiz "Bolinha" Oliveira, Jucielen Romeu e Yuri Falcão alcançaram o topo do pódio na competição.

O que aconteceu

Bolinha derrotou o polonês Pawel Branch e conquistou o título no masculino até 60kg . Na decisão, ele venceu com um nocaute no 3º round.